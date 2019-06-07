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Виктория Лопырева поужинала с Эммануэлем Макроном в Париже

Спустя всего четыре месяца после рождения модель вернулась к работе в качестве посла FIFA.

Виктория Лопырева поужинала с Эммануэлем Макроном в Париже
Виктория Лопырева. фото: globallookpress.com

Как известно, модель Виктория Лопырева, всего четыре месяца назад ставшая мамой, является послом FIFA. Потому, даже радостные заботы о ребенке не смогли отвлечь ее от своей миссии в футбольном мире, и она приехала во Францию, где поучаствовала в официальных мероприятиях, приуроченных к открытию женского чемпионата мира по футболу.

Эммануэль Макрон
фото: страница Виктории Лопыревой в Instagram

Минувшим вечером вместе со своим возлюбленным Игорем Булатовым и коллегами по FIFA Виктория поужинала на с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Спортивные чиновники и лидер страны пообщались в непринужденной остановке, пишет издание «7 дней».

Кстати, в это же время Джанни Инфантино был переизбран на новый срок в качестве президента FIFA. На своей странице в социальной сети Instagram модель поздравила руководителя с победой.

Джанни Инфантино
фото: страница Виктории Лопыревой в Instagram

«С новым и захватывающим еще четырьмя годами перед ним как президентом ФИФА, Джанни Инфантино уже доказал свою важность в движении к расширению прав и возможностей женщин в футболе. Я не сомневаюсь, что в течение своего следующего срока он будет продолжать идти по этому пути, решая все ключевые вопросы», — отметила Виктория.

Виктория Лопырева и Фатма Самура, генсекретарь FIFA
фото: страница Виктории Лопыревой в Instagram

Между прочим, сын модели Марк Лео тоже находится в Париже вместе со своими родителями. Ведь, как считает молодая мама, мальчик слишком мал, чтобы расставаться с ним на долго. Кроме того, малыш находится на грудном вскармливании, что тоже не предполагает долгих разлук.

Напомним, совсем недавно Виктория Лопырева буквально умилила своих подписчиков в соцсетях снимком с сыном. Всего за несколько часов пост модели набрал несколько десятков тысяч «лайков».

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FIFAВиктория Лопырева последние новостиДжанни ИнфантиноЭммануэль Макрон
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Виктория Лопырева поужинала с Эммануэлем Макроном в Париже
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