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Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента на «Эхо Москвы»

В настоящее время главред ждет третьего ребенка.

Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента на «Эхо Москвы»
Маргарита Симоньян https://www.instagram.com/_m_simonyan_/

После произошедшего накануне инцидента между главредом телеканала Russia Today Маргаритой Симоньян и оппозиционной активисткой и юристом «ФБК» Любовью Соболь в редакции «Эхо Москвы» руководитель телеканала оказалась на больничной койке. О госпитализации Симоньян сообщили в Тwitter RT.

Как отмечает руководитель телеканала в социальных сетях, Соболь была в курсе того, что Маргарита приглашена в редакцию «Эха Москвы» и поджидала ее у редакции почти полчаса. При этом не забыла оппозиционерка включить камеру.

«Догоняла меня по коридорам, пока добрые эховцы не упрятали меня в венедиктовский кабинет», — пишет глава RT в своем Facebook.

На кадрах того самого видео, записанного Соболь, активистка задает вопросы относительно столичного градоначальника Сергея Собянина. Это очень удивило главного редактора. Как отмечает Маргарита, хоть юристка девушка и красивая, но «харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции — не лучший метод ведения предвыборной кампании. И для кармы нехорошо».

Напомним, журналистка и медиаменеджер Маргарита Симоньян ждет третьего ребенка. А для ее супруга режиссера Тиграна Кеосаяна – пятый. В эфире шоу «Секрет на миллион» она рассказала в том числе и о своем самочувствии. По словам руководителя телеканала, пока ее не мучает токсикоз, и нет прихотей в еде.

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Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента на «Эхо Москвы»
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