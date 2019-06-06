НОВОСТИ

В жизни Бари Алибасова самое страшное произойдет летом

В этом уверена ясновидящая Галина Янко.

В жизни Бари Алибасова самое страшное произойдет летом
фото: globallookpress

ЧП со знаменитым продюсером Бари Алибасовым не дает покоя его знакомым и поклонникам. Мало того, что информация о его нынешнем состоянии поступает противоречивая, так еще и в причинах произошедшего разобраться непросто. Некоторые звезды даже называют фамилии возможных «отравителей». Но их нет. В этом уверена ясновидящая Галина Янко.

Она отмечает, что в его судьбе было заложено, что в довольно зрелом возрасте ему предстоит перенести мощный удар.

«Это произошло случайно, не нужно искать в этом чьего-то злого умысла, продюсера никто не пытался отравить», – сказала ясновидящая Галина Янко.

Галина Янко подчеркивает, что нынешний год станет тяжелым и опасным для воротилы шоу-бизнеса. В это трагической ситуации, несмотря на то, что чаща весов здоровья продюсера склоняется вниз, Бари Каримович выживет – очень любит жизнь, что просто сдаваться. Но все же, борьба за эту самую жизнь сопряжена со страданиями и болью. А самое страшное произойдет в летние месяцы. Но Алибасов, уверена ясновидящая, умеет держаться и сохранять хорошее настроение, даже если у него все болит. Так что хоронить продюсера рано, он выживет, пишут «Дни.ру».

Напомним, накануне своего 72-летия с продюсером произошел несчастный случай. Он перепутал оранжевые бутылки и вместо сока выпил жидкость для промывки труб. Бари Алибасов получит сильные ожоги и сейчас находится в медикаментозном сне в НИИ имени Склифосовского.

Вам может быть интересно:

Лоза вспомнил о конфликте с остающимся в реанимации Алибасовым Родные и адвокат Алибасова: «Он не мог переписать завещание из реанимации» Музыканты «На-На» поздравили с днем рождения Алибасова

Тэги:

Бари Алибасов последние новостипрогноз на будущееясновидящая
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В жизни Бари Алибасова самое страшное произойдет летом
Интересно?
Поделись с друзьями: