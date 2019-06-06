В жизни Бари Алибасова самое страшное произойдет летом

ЧП со знаменитым продюсером Бари Алибасовым не дает покоя его знакомым и поклонникам. Мало того, что информация о его нынешнем состоянии поступает противоречивая, так еще и в причинах произошедшего разобраться непросто. Некоторые звезды даже называют фамилии возможных «отравителей». Но их нет. В этом уверена ясновидящая Галина Янко.

Она отмечает, что в его судьбе было заложено, что в довольно зрелом возрасте ему предстоит перенести мощный удар.

«Это произошло случайно, не нужно искать в этом чьего-то злого умысла, продюсера никто не пытался отравить», – сказала ясновидящая Галина Янко.

Галина Янко подчеркивает, что нынешний год станет тяжелым и опасным для воротилы шоу-бизнеса. В это трагической ситуации, несмотря на то, что чаща весов здоровья продюсера склоняется вниз, Бари Каримович выживет – очень любит жизнь, что просто сдаваться. Но все же, борьба за эту самую жизнь сопряжена со страданиями и болью. А самое страшное произойдет в летние месяцы. Но Алибасов, уверена ясновидящая, умеет держаться и сохранять хорошее настроение, даже если у него все болит. Так что хоронить продюсера рано, он выживет, пишут «Дни.ру».

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Напомним, накануне своего 72-летия с продюсером произошел несчастный случай. Он перепутал оранжевые бутылки и вместо сока выпил жидкость для промывки труб. Бари Алибасов получит сильные ожоги и сейчас находится в медикаментозном сне в НИИ имени Склифосовского.