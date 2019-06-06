Цымбалюк-Романовская развеяла стереотипы о жизни с Джигарханяном

Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что на каждом ток-шоу ее пытаются представить той, кем она не является. В связи с этим пианистка решила развеять некоторые домыслы и стереотипы. Она заявила, что молодые девушки не готовы годами ухаживать за престарелыми мужьями, которые не хотят их ценить. Также она напомнила, что не является провинциалкой, её родной город – Киев.

Цымбалюк-Романовская заметила, что со стороны Джигарханяна было подло решать имущественные вопросы через органы власти и ток-шоу. «Неужели, мужчины, вы так беспомощны, что не можете сами сформулировать свои претензии или пожелания?» — возмутилась Виталина Цымбалюк-Романовская.

Пианистка отметила, что поведение бывшего мужа стало «позорным финалом в его биографии». По мнению Цымбалюк-Романовской, экс-супруг пытается самоутвердиться за её счет. Джигарханян запугивает женщину, которую однажды сам выбрал в спутницы.