Замужнюю Каменских раскритиковали за провокационное фото в белье

После свадьбы с Потапам подписчики звезды уверены, что она должна перестать выкладывать откровенные снимки.

Недавно Потап и Настя Каменских вернулись из медового месяца. Отпуск молодожены провели на берегах Турции. Звездная пара после свадьбы активно занимается музыкальными проектами.

Во время отпуска Настя Каменских не стеснялась выкладывать фотографии в бикини. Снимки получали множество лайков и положительных комментариев. Однако, когда певица решила выложить фото в нижнем белье, последовала критика.

Артистка опубликовала фотографию в белоснежном корсете с полупрозрачными вставками и кружевных трусиках. «Я желаю вам всем обрести чувства, которые будут вашей константой», — подписала откровенный снимок Настя Каменских.

больше по теме Настя Каменских поделилась снимком топлес из душа Помимо откровенного кадра на своей странице в Instagram, певица в очередной раз трогательно призналась в любви к Потапу.

Большинство подписчиков в Instagram решили, что замужняя женщина должна вести себя скромнее. Многие рассудили, что Каменских слишком часто выкладывает откровенные снимки.

«Потапу показывай, нам-то зачем», «Скромность никто не отменял», «Потап, женщина должна быть твоей, а не сетевой!», «Свои обнаженные тела зачем выставлять?», «Красивая, фигуристая, мы все об этом прекрасно знаем! Зачем каждый день это выставлять?» — написали в комментариях.