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Мама Тимати попросила подписчиков выбрать имя для ребенка

Рэпер совсем скоро станет отцом во второй раз.

Мама Тимати попросила подписчиков выбрать имя для ребенка
Тимати. фото: globallookpress

На днях Тимати и Анастасия Решетова опубликовали романтическую фотосессию, подтвердившую беременность модели. Поклонники поспешили поздравить пару с пополнением.

Пока неизвестен пол будущего ребенка и реальный срок беременности. Мать рэпера Симона Юнусова не смогла остаться в стороне и прокомментировала радостную новость. Она воспитывает дочь Тимати Алису от Алены Шишковой, так что скоро может заняться еще одним внучкой или внуком.

Симона Юнусова намекнула, что вопрос о поле ребенка будет интересовать поклонников до конца недели. Мама Тимати решила объявить конкурс. Она попросила подписчиков в Instagram выбрать самое подходящее мужское и женское имя. Главное условие – чтобы оно сочеталось с фамилией и отчеством.

В комментариях мнения разделились. Многие считают, что именно родители должны выбирать имя ребенка, а не бабушка и тем более незнакомые люди в Instagram. Поклонники же предложили выбирать из необычных имен: Амелия, Мелисса, Ратмир, Рамзан, Симон и другие.

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Мама Тимати попросила подписчиков выбрать имя для ребенка
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