Джулия Ванг призналась, что генетически является мужчиной

Недавно на своей странице в Instagram Джулия Ванг призналась, что является генетическим мужчиной. Победительница «Битвы экстрасенсов» объяснила свою особенность синдромом Морриса. Из-за нечувствительности к мужским гормонам генетический мужчина может выглядеть, как женщина. На самом деле Джулия Ванг говорит о себе в мужском роде.
По признанию участницы шоу, более женственный образ ей придумали продюсеры. После заявления Ванг столкнулась с большим количеством негативных комментариев. Она заявила, что не является трансом, так как ничего не меняла пол с помощью операции. Также экстрасенс объяснила, что синдром Морриса не является болезнью — это сбой в развитии.
Джулия Ванг хочет отказаться от известного имени и оставить его как бренд. Бывшая участница «Битвы экстрасенсов» занимается парфюмерией и куклами ручной работы. Себя она теперь называет Томасом. У Джулии Ванг есть муж.
«Кстати, хочу сообщить вам, что у любви пола нет. (…) То есть если вчера вы думали, что я номинально «девочка», то я могу любить мальчика, и он меня тоже, а если сегодня оказалось, что я мальчик, то это уже ай-яй-яй?» — написала Джулия Ванг в Instagram.