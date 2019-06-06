Джулия Ванг призналась, что генетически является мужчиной

Победительница «Битвы экстрасенсов» родилась с синдромом Морриса. После признания она столкнулась с большим количеством негативных комментариев.

Недавно на своей странице в Instagram Джулия Ванг призналась, что является генетическим мужчиной. Победительница «Битвы экстрасенсов» объяснила свою особенность синдромом Морриса. Из-за нечувствительности к мужским гормонам генетический мужчина может выглядеть, как женщина. На самом деле Джулия Ванг говорит о себе в мужском роде.

По признанию участницы шоу, более женственный образ ей придумали продюсеры. После заявления Ванг столкнулась с большим количеством негативных комментариев. Она заявила, что не является трансом, так как ничего не меняла пол с помощью операции. Также экстрасенс объяснила, что синдром Морриса не является болезнью — это сбой в развитии.

Джулия Ванг хочет отказаться от известного имени и оставить его как бренд. Бывшая участница «Битвы экстрасенсов» занимается парфюмерией и куклами ручной работы. Себя она теперь называет Томасом. У Джулии Ванг есть муж.