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Джулия Ванг призналась, что генетически является мужчиной

Победительница «Битвы экстрасенсов» родилась с синдромом Морриса. После признания она столкнулась с большим количеством негативных комментариев.

Джулия Ванг призналась, что генетически является мужчиной
Джулия Ванг. фото: instagram.com/julie_vangreal/

Недавно на своей странице в Instagram Джулия Ванг призналась, что является генетическим мужчиной. Победительница «Битвы экстрасенсов» объяснила свою особенность синдромом Морриса. Из-за нечувствительности к мужским гормонам генетический мужчина может выглядеть, как женщина. На самом деле Джулия Ванг говорит о себе в мужском роде.

Джулия Ванг. фото: instagram.com/julie_vangreal/
Джулия Ванг. фото: instagram.com/julie_vangreal/

По признанию участницы шоу, более женственный образ ей придумали продюсеры. После заявления Ванг столкнулась с большим количеством негативных комментариев. Она заявила, что не является трансом, так как ничего не меняла пол с помощью операции. Также экстрасенс объяснила, что синдром Морриса не является болезнью — это сбой в развитии.

Джулия Ванг хочет отказаться от известного имени и оставить его как бренд. Бывшая участница «Битвы экстрасенсов» занимается парфюмерией и куклами ручной работы. Себя она теперь называет Томасом. У Джулии Ванг есть муж.

«Кстати, хочу сообщить вам, что у любви пола нет. (…) То есть если вчера вы думали, что я номинально «девочка», то я могу любить мальчика, и он меня тоже, а если сегодня оказалось, что я мальчик, то это уже ай-яй-яй?» — написала Джулия Ванг в Instagram.

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Джулия ВангПрограмма «Битва экстрасенсов»
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Джулия Ванг призналась, что генетически является мужчиной
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