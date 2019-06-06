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Собчак угрожала киноблогеру BadComedian ради своего шоу

По словам блогера, светская львица показала лишь часть правды. На самом деле она хотела не помочь, а устроить дебаты между представителями студии Kinodanz и Евгением Баженовым.

Собчак угрожала киноблогеру BadComedian ради своего шоу
Ксения Собчак. фото: globallookpress

Ксения Собчак стала участницей нового скандала. Киноблогер Евгений Баженов, который ведет Youtube-канал BadComedian, поделился с аудиторией проблемой. Представители киностудии Kinodanz подали в суд на блогера. За нарушение авторских прав они требуют миллион рублей.

На защиту Баженова встали многие российские звезды шоу-бизнеса и деятели искусства. Ксения Собчак опубликовала видео, в котором рассказала, что хотела помочь BadComedian. По словам светской львицы, ей удалось связаться с продюсерами студии, и те готовы отозвать иск, однако блогер отказался от перемирия.

Позже Евгений Баженов заявил, что Собчак показала лишь половину истории. Она связалась с блогерам в WhatsApp. На самом деле светская львица хотела не столько помочь, сколько взять интервью у него и представителей Kinodanz для своего Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!». BadComedian сказал, что не хочет делать шоу из судебной тяжбы и отказался.

Баженов уверен, что Собчак показала лишь отрывок их разговора. От зрителей светская львица утаила истинные намерения. Она начала угрожать, но BadComedian решил общаться с Kinodanz только в суде.

«Она выложила разговор просто так, потому что хочет. Разрешения у меня не спрашивала. Поставила условие: если не придёшь на обсуждение, я выложу это. А когда ролик вышел, написала: «Ну, я же говорила», — рассказал Евгений Баженов порталу TJ.

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Собчак угрожала киноблогеру BadComedian ради своего шоу
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