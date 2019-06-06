Принцесса Евгения изменила официальное имя ради мужа

Принцесса Евгения и Джек Бруксбанк поженились в октябре прошлого года после почти семи лет отношений. Предложение внучке Елизаветы II избранник сделал красиво: во время отдыха в Никарагуа он опустился перед принцессой на колено в лучах закатного солнца и поклялся ей в вечной любви.

Королевская свадьба состоялась в виндзорской часовне Святого Георгия — там же венчались принц Гарри и Меган Маркл. Пока поклонники с нетерпением ждут известий о беременности 29-летней Евгении, она, кажется, делает все, чтобы укрепить семейный союз.

Как стало известно, десятая в очереди наследница британской короны изменила свое имя. Раньше в официальной переписке титул монаршей особы обозначался как «Принцесса Евгения Виктория Елена Йоркская», теперь же в документах появилась другая подпись: «Принцесса Евгения, миссис Джек Бруксбанк».

Как отмечает Express, родственница королевы трепетно относится к мужу. Так, уже на следующий день после бракосочетания она появилась на публике в сшитой на заказ розовой куртке бренда Gainsbourg, на которой красовалась вышитая надпись «Mrs. Brooksbank».

Джек Бруксбанк – сын бухгалтера, когда-то работавший официантом в пабе. Но у 33-летнего мужчины есть и королевские корни. Известно, что его предком был виконт Томас Кокс – прадед матери Евгении Сары Фергюсон. Таким образом, супруги являются очень дальними родственниками.