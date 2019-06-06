НОВОСТИ

«Уже оклемался»: Александр Панкратов-Черный выписался из больницы

Актер рассказал о своем самочувствии.

«Уже оклемался»: Александр Панкратов-Черный выписался из больницы
Александра Панкратова-Черного выписали из больницы. Фото: Global Look Press

Александр Панкратов-Черный к радости поклонников уже выписался из больницы и находится дома. Как оказалось, любимому артисту стало плохо из-за переутомления. Актер только накануне вернулся из Читы, где проходил кинофестиваль.

Ужасная жара, которая сейчас стоит в Забайкалье, шестичасовой перелет, смена часовых поясов и бессонница, которая мучила Панкратова-Черного всю ночь после утомительного путешествия, — все это и привело к тому, что артист потерял на следующий день сознание на съемках сериала «ИП Пирогова».

Плюс ко всему сцена снималась на жаре. Артист почувствовал сильное головокружение и очнулся уже в карете «скорой». Врачи 1-й городской больницы, в которой в свое время лежал и Владимир Высоцкий, оказали Александру Васильевичу помощь.

У актера сильно упало давление. К счастью, все обошлось. «Я уже оклемался, слава богу, и вернулся домой», — рассказал Панкратов-Черный корреспонденту сайта Teleprogramma.pro. Артисту дали два дня на отдых, так как он все еще чувствует слабость.

Вам может быть интересно:

Александр Панкратов-Черный доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии «Ходить пока трудно и больно»: Иосиф Пригожин показал «свои» ноги после марафона Надежда Кадышева призналась, что недавно перенесла тяжелую операцию

Тэги:

Александр Панкратов-ЧёрныйАлександр Панкратов-Чёрный: последние новостисостояние здоровья
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Уже оклемался»: Александр Панкратов-Черный выписался из больницы
Интересно?
Поделись с друзьями: