«Уже оклемался»: Александр Панкратов-Черный выписался из больницы

Александр Панкратов-Черный к радости поклонников уже выписался из больницы и находится дома. Как оказалось, любимому артисту стало плохо из-за переутомления. Актер только накануне вернулся из Читы, где проходил кинофестиваль.

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Ужасная жара, которая сейчас стоит в Забайкалье, шестичасовой перелет, смена часовых поясов и бессонница, которая мучила Панкратова-Черного всю ночь после утомительного путешествия, — все это и привело к тому, что артист потерял на следующий день сознание на съемках сериала «ИП Пирогова».

Плюс ко всему сцена снималась на жаре. Артист почувствовал сильное головокружение и очнулся уже в карете «скорой». Врачи 1-й городской больницы, в которой в свое время лежал и Владимир Высоцкий, оказали Александру Васильевичу помощь.

У актера сильно упало давление. К счастью, все обошлось. «Я уже оклемался, слава богу, и вернулся домой», — рассказал Панкратов-Черный корреспонденту сайта Teleprogramma.pro. Артисту дали два дня на отдых, так как он все еще чувствует слабость.