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Максим Галкин увлекся женскими любовными романами

Супруг Пугачевой продемонстрировал в соцсети понравившуюся ему книгу.

Максим Галкин увлекся женскими любовными романами
Максим Галкин читает женские романы. Фото: globallookpress.com

Максим Галкин поделился с поклонниками новым увлечением. Как сообщил звездный артист, раньше он никогда не читал женские любовные романы, но теперь своему правилу изменил.

Пародист показал в Instagram фото, на котором он погружен в чтение книги с названием «Дневник на двоих». Он признался, что написать отзыв о произведении его попросила приятельница, однако ему пришлось встать в очередь: с принесенным домой романом немедленно захотела ознакомиться «женская» часть семейства.

«Домоправительница, няня и помощница сказали, что книжка хорошая, но не для меня. Это, конечно, разожгло мое любопытство», – признался Галкин в своем блоге.

Подписчики мужа Пугачевой заинтересовались книгой, а многие осведомились, собирается ли прочитать произведение сама Примадонна, пишет сайт argumenti.ru. «Спасибо, Максим! Уже захотелось прочитать», «А Алла прочла?», «Как уютно вы смотритесь. Приятного чтения!», «Как хорошо, что у нас в России остались еще такие интеллигентные и грамотные люди», – отреагировали подписчики.

К слову, многие поклонники предположили, что снимок был сделан в новом доме Галкина и Аллы Борисовны. По слухам, пара возвела на Кипре трехэтажный особняк. Юморист категорически опроверг эти сведения, но общественность продолжает в них верить.

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Максим Галкин увлекся женскими любовными романами
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