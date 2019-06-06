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Волочкову могут вызвать для дачи показаний об убийстве бизнесмена

Предприниматель Шабтай Калманович был убит 10 лет назад.

Волочкову могут вызвать для дачи показаний об убийстве бизнесмена
Анастасия Волочкова станет свидетелем по делу об убийстве. Фото: Global Look Press

Полиция снова возбудила дело об убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича, который получил 15 пуль в 2009 году. В список тех, кого следователи хотят вызвать на допрос, попала и Анастасия Волочкова.

Сама танцовщица не понимает, зачем она понадобилась правоохранительным органам, так как встречалась с предпринимателем всего пару раз и по большей части общалась с его бывшей женой, которая организовывала ее выступления в Израиле.

Волочкову и Калмановича представила друг другу мать Ксении Собчак Людмила Нарусова за ужином в «Марриотте». Второй раз встреча бизнесмена и танцовщицы произошла тет-а-тет.

По словам Анастасии, в тот раз Шабтай демонстрировал ей коллекцию из фарфора. Танцовщица также добавила, что пока у следователей не была.

Она попутно отметила, что мало что может рассказать об убитом, так как совершенно не была в курсе его дел. По ее мнению, больше информации могла бы предоставить Ксения Собчак, так как погибший был другом ее семьи, пишут сайт Dni.ru и издание «Комсомольская правда».

Ранее сайт Teleprogramma.pro писал, что Эштон Кутчер дал свидетельские показания по делу об убийстве своей подружки.

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Волочкову могут вызвать для дачи показаний об убийстве бизнесмена
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