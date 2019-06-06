Волочкову могут вызвать для дачи показаний об убийстве бизнесмена

Полиция снова возбудила дело об убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича, который получил 15 пуль в 2009 году. В список тех, кого следователи хотят вызвать на допрос, попала и Анастасия Волочкова.

Сама танцовщица не понимает, зачем она понадобилась правоохранительным органам, так как встречалась с предпринимателем всего пару раз и по большей части общалась с его бывшей женой, которая организовывала ее выступления в Израиле.

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Волочкову и Калмановича представила друг другу мать Ксении Собчак Людмила Нарусова за ужином в «Марриотте». Второй раз встреча бизнесмена и танцовщицы произошла тет-а-тет.

По словам Анастасии, в тот раз Шабтай демонстрировал ей коллекцию из фарфора. Танцовщица также добавила, что пока у следователей не была.

Она попутно отметила, что мало что может рассказать об убитом, так как совершенно не была в курсе его дел. По ее мнению, больше информации могла бы предоставить Ксения Собчак, так как погибший был другом ее семьи, пишут сайт Dni.ru и издание «Комсомольская правда».

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