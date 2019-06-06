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Сын Алибасова узнал об отравлении отца первым

Наследник рассказал о состоянии продюсера.

Сын Алибасова узнал об отравлении отца первым
Бари Алибасов первому сообщил об отравлении сыну. Фото: Global Look Press

Бари Алибасов-младший рассказал, что отец первому позвонил ему и рассказал об отравлении.

Подняв трубку, наследник продюсера попросил перезвонить ему чуть позже, но услышав тревожное известие тут же примчался к отцу. Дорога заняла ровно семь минут. Тут же прибыла скорая.

Бари Алибасов-младший посетовал, что не смог поздравить отца с днем рождения, так как сейчас он спит. В среду, 5 июня, врачи ввели звездного пациента в медикаментозную кому, так как его организм нуждается в покое.

Наследник продюсера надеется, что отец поправится и придет в себя. Накануне к нему пустили лишь его супругу Лидию Федосееву-Шукшину, а сын смог увидеть спящего Алибасова-старшего лишь в четверг, 6 июня.

По словам Бари Бариевича, медики и он уповают на то, что у звездного продюсера сильный организм для его 72 лет. Близкая подруга Марият Мухина, которая составляет диеты для звезд, заверила, что для своего возраста у Алибасова-старшего действительно крепкое здоровье.

Алибасов-младший рассказал, что жидкость для чистки труб больше повредила желудок, а не дыхательные пути, так как перед тем, как его ввели в кому, он смог сказать несколько слов.

Однако именно химические ожоги желудка представляют собой опасность. Несмотря на необходимость хирургического вмешательства, сожженные ткани могут не срастись.

В интервью сайту Teleprogramma.pro сын продюсера сообщил, что в этом случае понадобятся нестандартные методы, чтобы провести реанимацию.

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Сын Алибасова узнал об отравлении отца первым
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