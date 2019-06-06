Актриса Марина Александрова мечтает о третьем ребенке

Звезда театра и кино сообщила о пополнении в ее семье.

Марина Александрова поделилась с поклонниками радостным известием. В ее семье произошло пополнение. Сестра актрисы Вера накануне стала мамой, на свет появился прекрасный мальчик, которого решили назвать Алешей.

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Артистка лично присутствовала на родах близкой родственницы и провела в роддоме с ней и новорожденным племянником почти сутки. По словам Марины, появление новой жизни – очень яркое переживание, которое невозможно сравнить ни с чем. Несмотря на то, что роды Веры были не самыми легкими и длились долго, Марина поняла, что готова вновь пережить этот процесс.

«У меня родился племянник! Это чудо! Уже мечтаю… ой!» – поделилась актриса в Instagram, проиллюстрировав пост собственным «беременным» снимком.

Поклонников Александровой восхитило то, что сестры были рядом в такой важный момент. В комментариях новоиспеченную маму и ребенка буквально засыпали поздравлениями и добрыми пожеланиями.

Звезда фильмов о Екатерине II сама дважды мама. В браке с режиссером Андреем Болтенко она воспитывает двоих детей. Сын пары Андрей появился на свет летом 2012 года, а дочери Екатерине осенью исполнится четыре.