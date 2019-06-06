88-летний Михаил Горбачев продолжает оставаться в больнице

Михаил Горбачев находится в больнице. Как рассказал бывший президент СССР и родоначальник перестройки, в медучреждение его положили «уже давно». Прямо в больничной палате он занимается своим главным делом – пишет новую книгу, которая вскоре выйдет в свет.

«При малейшей возможности с помощью и с участием друзей работаю», – говорит 88-летний Горбачев.

В силу преклонного возраста экс-политика госпитализируют регулярно. В прошлый раз он лежал в больнице в конце апреля, когда режиссер Андре Сингер представил публике документальную картину об экс-главе государства «Знакомьтесь, Горбачев». На 41-й Московский международный фестиваль кино, где состоялась премьера фильма, знаменитый «Горби» так и не приехал. Врачи запретили ему поездки из-за плохого самочувствия, передает телеканал «360».

Напомним, год назад на 83-м году жизни скончался брат супруги Горбачева. У писателя Евгения Титаренко длительное время были проблемы с психикой, он пребывал в специализированном учреждении, в обычную больницу его перевели всего за три недели до смерти. Сама Раиса Максимовна ушла из жизни в 1999 году из-за рака крови.

О госпитализации Михаила Сергеевича сообщает агентство «РИА Новости».