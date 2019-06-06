Музыканты «На-На» поздравили с днем рождения Алибасова

Много лет Бари Алибасов был известен как любитель ярких перфомансов и веселых светских вечеринок. Однако пока с шумными мероприятиями продюсеру придется повременить даже в свой день рождения: незадолго до своего 72-летия он попал в больницу из-за отравления.

Тем не менее, без поздравлений Бари Каримович не остался. Самые добрые пожелания ему передают в соцсетях поклонники, коллеги и, конечно, самые звездные его подопечные – группа «На-На».

Музыканты трогательно обратились к продюсеру в Instagram, почтительно назвав его другом и учителем с большой буквы, и пообещали, что всегда будут рядом со своим руководителем.

«Мы Вас очень любим! Крепкого Вам здоровья и скорейшего выздоровления. Ваша группа «На-На» – заявили артисты.

Напомним, Бари Алибасова экстренно доставили в НИИ Склифосовского с серьезными химическими ожогами тканей пищеварительного тракта и желудка. Как выяснилось, шоумен глотнул жидкость для удаления засоров в канализации. Сделал это Бари Каримович по ошибке, перепутав средство с прохладительным напитком.

Как сообщил пиар-директор продюсера, кризис в его состоянии миновал. Он в сознании и дышит самостоятельно, но реабилитация после несчастного случая потребует несколько месяцев.