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Музыканты «На-На» поздравили с днем рождения Алибасова

Артисты звездной группы трогательно обратились к продюсеру в соцсети.

Музыканты «На-На» поздравили с днем рождения Алибасова
Бари Алибасову - 72 года. Фото: globallookpress.com

Много лет Бари Алибасов был известен как любитель ярких перфомансов и веселых светских вечеринок. Однако пока с шумными мероприятиями продюсеру придется повременить даже в свой день рождения: незадолго до своего 72-летия он попал в больницу из-за отравления.

Тем не менее, без поздравлений Бари Каримович не остался. Самые добрые пожелания ему передают в соцсетях поклонники, коллеги и, конечно, самые звездные его подопечные – группа «На-На».

Музыканты трогательно обратились к продюсеру в Instagram, почтительно назвав его другом и учителем с большой буквы, и пообещали, что всегда будут рядом со своим руководителем.

«Мы Вас очень любим! Крепкого Вам здоровья и скорейшего выздоровления. Ваша группа «На-На» – заявили артисты.

Напомним, Бари Алибасова экстренно доставили в НИИ Склифосовского с серьезными химическими ожогами тканей пищеварительного тракта и желудка. Как выяснилось, шоумен глотнул жидкость для удаления засоров в канализации. Сделал это Бари Каримович по ошибке, перепутав средство с прохладительным напитком.

Как сообщил пиар-директор продюсера, кризис в его состоянии миновал. Он в сознании и дышит самостоятельно, но реабилитация после несчастного случая потребует несколько месяцев.

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Бари АлибасовБари Алибасов отравлениеБари Алибасов последние новостиГруппа "На-на"
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Музыканты «На-На» поздравили с днем рождения Алибасова
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