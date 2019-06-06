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Жена Панкратова-Черного рассказала о состоянии госпитализированного актера

Жизни народного артиста ничто не угрожает.

Жена Панкратова-Черного рассказала о состоянии госпитализированного актера
Жизни Александра Паткратова-Черного ничто не угрожает. Фото: globallookpress.com

Александра Панкратова-Черного доставили в больницу прямо с детской площадки одного из дворов столицы. 69-летнему артисту стало плохо, он лишился чувств, а придя в себя, немедленно вызвал медиков.

К счастью, оказалось, что жизни Александра Васильевича ничто не угрожает. Об этом сообщила его супруга Юлия. По ее словам, Панкратов-Черный просто перегрелся на солнце, а сознание он потерял из-за резко снизившегося кровяного давления.

«Сейчас домой уже приедет. Был на съемках фильма, и вот… Ничего страшного», — пояснила жена актера изданию Life.

Ранее сообщалось, что народный артист находится в стабильном, но тяжелом состоянии. Перед тем как попасть в медучреждение, он жаловался на скачки давления и слабость.

Напомним, в апреле Александр Панкратов-Черный попал в неприятный инцидент в барнаульском аэропорту. Звезду фильма «Жестокий романс» сняли с рейса за неадекватное, по словам бортпроводника, поведение. Как прокомментировал случившееся сам артист, никакой агрессии он не проявлял, а просто поссорился со стюардом, сообщил портал OA.

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Жена Панкратова-Черного рассказала о состоянии госпитализированного актера
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