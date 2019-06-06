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В США от рака скончался известный актер Александр Кузнецов

О смерти звезды сериала «Аляска Кид» сообщил Эммануил Виторган.

В США от рака скончался известный актер Александр Кузнецов
Александр Кузнецов/globallookpress.com

Известный российский актер Александр Кузнецов скончался в США. О его смерти в Instagram сообщил Эммануил Виторган. «Сегодня. В 9 утра. Сашенька Кузнецов! Спасибо, что ты был с нами! Ты так боролся за жизнь! Сегодня на закрытии сезона мы скажем о тебе, дорогой ты наш! Земля тебе пухом. Эммануил, Ирина и все, кто тебя любит», — написал Эммануил Виторган.

Александр Кузнецов на протяжении пяти последних лет боролся с тяжелым недугом. Еще в 2014 году у него было выявлено онкологическое заболевание. В последнее время он жил в США. Там ему оказывали медицинскую помощь. Актеру было всего 59 лет.

Александр Кузнецов окончил в восьмидесятых годах театральное училище имени Щукина. Уже на третьем курсе он был принят в труппу на Малой Бронной. В 1983 году он получил первую серьезную роль. Снялся в картине Сергея Овчарова «Небывальщина».

В девяностых годах он сыграл одну из ролей в популярном сериале «Аляска Кид» и художественном фильме «Бегущий по льду». Потом он уехал в Голливуд, где сыграл в таких картинах, как «Разрушитель», «Миротворец» и некоторых других. После он перебрался жить в Лос-Анджелес. В 2009 году актер вернулся в Россию. Последние годы он преподавал в школе-студии МХАТ.

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В США от рака скончался известный актер Александр Кузнецов
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