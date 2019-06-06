К Алибасову в день рождения не пускают в палату жену

К находящемуся в тяжелом состоянии в институте имени Склифосовского продюсеру группы «На-На» Бари Алибасову не может попасть его супруга актриса Лидия Федосеева-Шукшина. При этом отмечается, что сам продюсер в сознании. Он очень расстроен тем фактом, что жена не может зайти в палату и поздравить его с днем рождения. 6 июня Бари Алибасову исполняется 72 года.

Медики не пускают Лидию Федосееву-Шукшину в палату, потому что боятся, что Бари Алибасов может разнервничаться и ему станет хуже. Продюсеру сейчас необходим полный покой, сообщает портал gazeta.ru.

больше по теме Алибасову предстоит пережить три дня на обезболивающих препаратах В выходные дни будет принято решение об операции.

Отметим, что врачи вторые сутки борются за здоровье Бари Алибасова. Продюсер легендарного коллектива «На-На» во время работы на студии перепутал два стакана и вместо сока выпил химическую жидкость. Сейчас у продюсера четвертая стадия ожога пищевода. Врачи боятся давать какие-то прогнозы. В лучшем случае реабилитация займет несколько месяцев.

Отметим, что ближайшие три дня Бари Алибасов будет находиться на обезболивающих препаратах. После этого в выходные врачи примут решение, нужна или нет продюсеру операция.