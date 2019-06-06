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К Алибасову в день рождения не пускают в палату жену

Лидия Федосеева-Шукшина не может поздравить супруга с праздником.

К Алибасову в день рождения не пускают в палату жену
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина/globallookpress.com

К находящемуся в тяжелом состоянии в институте имени Склифосовского продюсеру группы «На-На» Бари Алибасову не может попасть его супруга актриса Лидия Федосеева-Шукшина. При этом отмечается, что сам продюсер в сознании. Он очень расстроен тем фактом, что жена не может зайти в палату и поздравить его с днем рождения. 6 июня Бари Алибасову исполняется 72 года.

Алибасов в тяжелом состоянии в больнице/globallookpress.com

Медики не пускают Лидию Федосееву-Шукшину в палату, потому что боятся, что Бари Алибасов может разнервничаться и ему станет хуже. Продюсеру сейчас необходим полный покой, сообщает портал gazeta.ru.

Отметим, что врачи вторые сутки борются за здоровье Бари Алибасова. Продюсер легендарного коллектива «На-На» во время работы на студии перепутал два стакана и вместо сока выпил химическую жидкость. Сейчас у продюсера четвертая стадия ожога пищевода. Врачи боятся давать какие-то прогнозы. В лучшем случае реабилитация займет несколько месяцев.

Отметим, что ближайшие три дня Бари Алибасов будет находиться на обезболивающих препаратах. После этого в выходные врачи примут решение, нужна или нет продюсеру операция.

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К Алибасову в день рождения не пускают в палату жену
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