Александр Панкратов-Черный доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии

Известный российский актер Александр Панкратов-Черный угодил в реанимацию. Рано утром 6 июня он почувствовал себя плохо. Была вызвана скорая помощь, которая оперативно доставила его в клинику. Сейчас за жизнь актера борются врачи. Известно, что у актера произошел обморок. Сейчас его состояние медики оценивают, как тяжелое, сообщает gazeta.ru.

Чуть больше месяца назад Александр Панкратов-Черный угодил в крайне неприятную ситуацию. Он собирался лететь бизнес-классом на рейсе Барнаул-Москва. Актер решил немного расслабиться и заказал себе 100 граммов водки. По его словам, через несколько минут к нему подошел бортпроводник и сказал, что актер неадекватно себя ведет.

Звезду этот факт задел. Он вышел из бизнес-класса и заявил о произошедшем конфликте всем пассажирам. Актер отметил, что не его вина, что рейс до столицы из Барнаула не может вылететь в срок.

Любопытно, что пассажиры записали видео, на котором видно, что актер не совсем трезв. При этом с кулаками на пассажиров он не кидался, а все обстоятельно объяснял. Актеру все-таки пришлось покинуть борт. В столицу он вылетел позже на следующем лайнере из Барнаула.