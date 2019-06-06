НОВОСТИ

Александр Панкратов-Черный доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии

Врачи борются за жизнь артиста.

Александр Панкратов-Черный доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии
Александр Панкратов-Черный/globallookpress.com

Известный российский актер Александр Панкратов-Черный угодил в реанимацию. Рано утром 6 июня он почувствовал себя плохо. Была вызвана скорая помощь, которая оперативно доставила его в клинику. Сейчас за жизнь актера борются врачи. Известно, что у актера произошел обморок. Сейчас его состояние медики оценивают, как тяжелое, сообщает gazeta.ru.

Александр Панкратов-Черный оказался в реанимации/globallookpress.com

Чуть больше месяца назад Александр Панкратов-Черный угодил в крайне неприятную ситуацию. Он собирался лететь бизнес-классом на рейсе Барнаул-Москва. Актер решил немного расслабиться и заказал себе 100 граммов водки. По его словам, через несколько минут к нему подошел бортпроводник и сказал, что актер неадекватно себя ведет.

Звезду этот факт задел. Он вышел из бизнес-класса и заявил о произошедшем конфликте всем пассажирам. Актер отметил, что не его вина, что рейс до столицы из Барнаула не может вылететь в срок.

Любопытно, что пассажиры записали видео, на котором видно, что актер не совсем трезв. При этом с кулаками на пассажиров он не кидался, а все обстоятельно объяснял. Актеру все-таки пришлось покинуть борт. В столицу он вылетел позже на следующем лайнере из Барнаула.

Вам может быть интересно:

Александр Панкратов-Черный попал в реанимацию прямо с детской площадки 15-месячную дочь Кайли Дженнер срочно госпитализировали Вилли Токарев попал в реанимацию одной из московских клиник

Тэги:

Александр Панкратов-ЧёрныйАлександр Панкратов-Чёрный: последние новостиэкстренная госпитализация
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Александр Панкратов-Черный доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии
Интересно?
Поделись с друзьями: