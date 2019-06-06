Алибасову предстоит пережить три дня на обезболивающих препаратах

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов ближайшие три дня проведёт в институте имени Склифосовского на обезболивающих препаратах. Такое решение приняли лечащие его врачи. После этого, в выходные дни, медики примут решение нужно или нет делать продюсеру операцию. Сейчас медики внимательно наблюдают за состоянием звезды.

По словам пресс-секретаря Бари Алибасова Вадима Горжанкина, после отравления определенные показатели прослеживаются только спустя трое суток, поэтому врачи сейчас и не хотят торопиться и делать каких-то необдуманных действий. В то же время Горжанкин отметил, что Бари Алибасов отравился очень серьезно. Веществами повреждены пищевод, гортань и желудок. Восстановление продюсера, в случае если врачам удастся поднять его на ноги, будет очень долгим.

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Бари Алибасов по ошибке, перепутав с соком, выпил средство для прочистки труб, которое в народе называют «Крот». Он получил серьезное отравление.

Сейчас Бари Алибасов находится в токсико-реанимационном отделении НИИ Склифосовского. Он дышит самостоятельно, но жалуется на боли. Добавим, что 6 июня Бари Алибасову исполнилось 72 года. Правда, день рождение он себе серьезно подпортил этой нелепой ошибкой, сообщает «РЕН-ТВ».