НОВОСТИ

«Вау! Полегче!»: Галкин оценил Орбакайте в наряде императрицы

Дочь Аллы Пугачёвой снимается в продолжении легендарного фильма «Гардемарины».

«Вау! Полегче!»: Галкин оценил Орбакайте в наряде императрицы
Максим Галкин и Кристина Орбакайте/globallookpress.com

Певица и актриса Кристина Орбакайте в Instagram разместила снимок, который был сделан в Екатерининском дворце в Царском селе. Сейчас дочь Аллы Пугачевой принимает участие в съемках легендарного фильма «Гардемарины».

«Вот я снова в роли императрицы. Снимаем фильм «Гардемарины» со Светланой Дружининой в преддверии праздника День России. Как и День города Ижевск, я проведу вместе с вами! Встречаемся 12 июня на Ижевской набережной», — заявила Кристина Орбакайте.

Галкин оценил наряд Орбакайте/instagram.com/orbakaite_k/

Интересно, что под снимком свой восторженный комментарий оставил муж Примадонны Максим Галкин «Вау! Полегче!» — подписал он фотографию.

Отметим, что в 1991-1992 году Кристина Орбакайте, которой на тот момент было всего 20 лет, снималась во второй и третьей части знаменитого фильма «Гардемарины». В картине она играла принцессу Фике, которая в будущем стала императрицей Екатериной II.

Впрочем, к тому времени Орбакайте была уже достаточно известной актрисой. Первое признание к ней пришло после роли Лены Бессольцевой в картине «Чучело». После она сыграла еще в двух десятках картин. Последняя ее роль — королева в «Тайне четырех принцесс». Фильм датирован 2014 годом.

Вам может быть интересно:

Невестка Орбакайте сняла на видео праздник братика Никиты Преснякова Дана Борисова поддержала Малахова после конфликта с Галкиным Галкин показал роскошный сад на территории своего замка

Тэги:

Алла ПугачеваКристина ОрбакайтеМаксим ГалкинСветлана Дружининафильм "Гардемарины"
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Вау! Полегче!»: Галкин оценил Орбакайте в наряде императрицы
Интересно?
Поделись с друзьями: