«Вау! Полегче!»: Галкин оценил Орбакайте в наряде императрицы

Певица и актриса Кристина Орбакайте в Instagram разместила снимок, который был сделан в Екатерининском дворце в Царском селе. Сейчас дочь Аллы Пугачевой принимает участие в съемках легендарного фильма «Гардемарины».

«Вот я снова в роли императрицы. Снимаем фильм «Гардемарины» со Светланой Дружининой в преддверии праздника День России. Как и День города Ижевск, я проведу вместе с вами! Встречаемся 12 июня на Ижевской набережной», — заявила Кристина Орбакайте.

Интересно, что под снимком свой восторженный комментарий оставил муж Примадонны Максим Галкин «Вау! Полегче!» — подписал он фотографию.

Отметим, что в 1991-1992 году Кристина Орбакайте, которой на тот момент было всего 20 лет, снималась во второй и третьей части знаменитого фильма «Гардемарины». В картине она играла принцессу Фике, которая в будущем стала императрицей Екатериной II.

Впрочем, к тому времени Орбакайте была уже достаточно известной актрисой. Первое признание к ней пришло после роли Лены Бессольцевой в картине «Чучело». После она сыграла еще в двух десятках картин. Последняя ее роль — королева в «Тайне четырех принцесс». Фильм датирован 2014 годом.