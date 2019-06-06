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Вера Брежнева высмеяла слухи об измене Константина Меладзе

В своем Instagram певица поделилась новым клипом на песню «Я не святая».

Вера Брежнева высмеяла слухи об измене Константина Меладзе
Вера Брежнева (Фото: Globallookpress.com)

Чуть больше трех лет назад известная певица Вера Брежнева стала супругой продюсера Константина Меладзе. Свадьба прошла тайно и тихо в Испании, куда приехали только самые близкие молодоженов. Да и после важного события пара не особенно откровенничает о личной жизни с журналистами или подписчиками социальных сетей.

Несколько дней назад В СМИ появилась информация об измене супруга певицы. Объявляя в выходе своего нового клипа на песню «Я не святая», Вера на своей странице в Instagram прокомментировала и слухи о неверности продюсера.

В подписи к видео звезда отметила, что работа над роликом – ее совместная работа с Константином, в которой в очередной раз говорится о любви.
«Пока Константин Меладзе, по сообщениям журнала Стархит, гуляет в клубе, ныряя в бюст неизвестной пышной блондинки, мы с ним же приготовили нашу новую видео-работу. И когда он все успевает….?! Хотя …. и #ЯнеСвятая», — пишет звезда.

Напомним, несколько дней назад бывшая участница группы «ВиаГра» поделилась со своими фанатами радостным и волнительным событием – она побывала на выпускном старшей дочери Сони, которая закончила школу в Америке. Растроганная певица призналась, что в этот день много плакала.

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Вера Брежнева высмеяла слухи об измене Константина Меладзе
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