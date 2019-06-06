«Русская Кардашян» Настя Квитко затянулась в корсет

Очередная фотосессия модели набрала в Сети почти 60 тысяч «лайков».

Очередная порция сексуальных снимков появилась на странице «русской Кардашян» Анастасии Квитко в Instagram. На этот раз звезда Сети предстала перед поклонниками в джинсах и затянутой в салатовый корсет.

Традиционно, самые преданные фанаты назвали Анастасию «божественной» и «потрясающей». Кстати, пост в Сети набрал почти 60 тысяч «лайков».

больше по теме Анастасия Квитко устроила фотосессию на яхте на фоне американского флага Популярная модель очень много времени проводит в США.

Напомним, бывшая спортсмена, уроженка Калининграда уже давно перебралась в США, откуда и радует подписчиков, порой, весьма откровенными снимками. К слову, девушка утверждает, что столь неординарными формами ее одарила природа и под них пластического хирурга она никогда не ложилась. Впрочем, этим заявлениям склонны верить не все.