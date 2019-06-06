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«Русская Кардашян» Настя Квитко затянулась в корсет

Очередная фотосессия модели набрала в Сети почти 60 тысяч «лайков».

«Русская Кардашян» Настя Квитко затянулась в корсет
Анастасия Квитко/Фото: https://www.instagram.com/anastasiya_kvitko/

Очередная порция сексуальных снимков появилась на странице «русской Кардашян» Анастасии Квитко в Instagram. На этот раз звезда Сети предстала перед поклонниками в джинсах и затянутой в салатовый корсет.

Традиционно, самые преданные фанаты назвали Анастасию «божественной» и «потрясающей». Кстати, пост в Сети набрал почти 60 тысяч «лайков».

Напомним, бывшая спортсмена, уроженка Калининграда уже давно перебралась в США, откуда и радует подписчиков, порой, весьма откровенными снимками. К слову, девушка утверждает, что столь неординарными формами ее одарила природа и под них пластического хирурга она никогда не ложилась. Впрочем, этим заявлениям склонны верить не все.

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Анастасия Квиткомодельоткровенная фотосессия
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«Русская Кардашян» Настя Квитко затянулась в корсет
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