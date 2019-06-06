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Дочь Джоли пьет гормоны для смены пола

13-летняя Шейло хочет выглядеть более мужественно.

Дочь Джоли пьет гормоны для смены пола
Анджелина Джоли / Global Look Press

Уже с раннего детства первый общий биологический ребенок голливудских звезд Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло одевается, как мальчик, носит короткую стрижку. К этому публика уже привыкла. Когда девлчке исполнилось девять, она попросила называть ее Джоном. С этим тоже все свыклись. Так что вполне обоснованными можно считать слухи о том, что сегодня 13-летняя Шейло намерена сменить пол.

Накануне история получила свое продолжение. Инсайдеры сообщили журналистам, что вот уже год Шейло принимает гормональные препараты, чтобы еще больше походить на мальчика. Как пишет издание La Nacion, знаменитые родители Шейло-Джона поддержали в этом начинании своего отпрыска. И теперь ожидается, что внешний вид подростка придет в соответствие с идентификацией. Журналисты уточняют, что дочь Джоли намерена прибавить своему образу мужественности.

И ей это вполне удается. Недавно папарацци сняли Шейло по дороге на урок музыки. На ней была свободная серая худи с капюшоном, свободные спортивные брюки и черный рюкзак за плечами.

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Тэги:

Анджелина Джолигормональные препаратыдочь Шейлосмена пола
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Дочь Джоли пьет гормоны для смены пола
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