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Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки

Герцогиня Сассекская планирует увезти мужа и сына в США.

Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
Меган Маркл. Фото: globallookpress.com

После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке. Но все это, по заявлению королевского комментатора Роба Шутера, не соответствует действительности.

Эксперт, со ссылкой на свои источники, заявляет, что бывшая актриса не хочет ехать в Африку, она планирует вернуться на свою родину в США. Таким образом, по словам Шутера, герцогиня Сассекская хочет выйти из тени Кейт Миддлтон и принца Уильяма, пишет Еxpress.co.

«Меган знает, если она останется в Британии, это всегда будет означать то, что она будет жить в их тени. Но она не из тех девушек, которые будут довольствоваться вторыми ролями», — отмечает эксперт.

Все потому, что Маркл увидела, какой резонанс у публики вызвала ее вечеринка в Нью-Йорке по случаю скоро рождения первенца. И в США королевская чета стала бы по-настоящему первой — неофициальными королем и королевой Америки.

Напомним, с тех пор, как бывшая актриса вошла в королевскую в мае 2018 года, Меган Маркл и Кейт преследовали постоянные слухи о вражде. Однако, выяснилось, что на самом деле конфликт произошел между братьями Гарри и Уильямом после того, как Уильям призвал младшего брата к осторожности в его скоропалительном романе с голливудской актрисой.

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Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
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