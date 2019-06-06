НОВОСТИ

Стали известны подробности возможной операции Алибасова

Пока продюсера держат на обезболивающих препаратах.

Стали известны подробности возможной операции Алибасова
Бари Алибасов. фото: globallookpress

За последние сутки в СМИ появилось множество противоречивой информации о состоянии здоровья Бари Алибасова, с которым днем ранее произошел несчастный случай. Сообщалось даже о смерти звезды отечественного шоу-бизнеса. Позже эту новость опровергли.

При этом, Владимир Левкин, один из участников группы «На-На», продюсером которой был Бри Каримович, рассказал журналистам подробности предстоящей операции, которую, возможно, проведут Алибасову. По словам артиста, около трех дней продюсер проведет на обезболивающих препаратах. За это врачи решат, что необходимо делать дальше и какая именно операция требуется 71-летней звезде шоу-бизнеса, пишет агентство городских новостей «Москва».

При этом Левкин отметил, что не располагает информацией о том, что Бари Алибасов впал в кому. По словам певца, все, что ему известно, это данные о тяжелом состоянии продюсера.

Напомним, в НИИ имени Склифосовского Алибасов попал накануне после несчастного случая. По ошибке он выпил жидкость для промывки труб и получил тяжелый ожог пищевода.

Вам может быть интересно:

Дочь Шукшиной опровергла слова Садальского об отравлении Алибасова Врач-токсиколог: «У Алибасова могут начаться проблемы с почками» «Федосееву-Шукшину откачивали»: жена Алибасова тяжело переживает трагедию

Тэги:

Бари Алибасов отравлениеБари Алибасов последние новостиоперацияпродюсер
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Стали известны подробности возможной операции Алибасова
Интересно?
Поделись с друзьями: