Стали известны подробности возможной операции Алибасова

За последние сутки в СМИ появилось множество противоречивой информации о состоянии здоровья Бари Алибасова, с которым днем ранее произошел несчастный случай. Сообщалось даже о смерти звезды отечественного шоу-бизнеса. Позже эту новость опровергли.

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При этом, Владимир Левкин, один из участников группы «На-На», продюсером которой был Бри Каримович, рассказал журналистам подробности предстоящей операции, которую, возможно, проведут Алибасову. По словам артиста, около трех дней продюсер проведет на обезболивающих препаратах. За это врачи решат, что необходимо делать дальше и какая именно операция требуется 71-летней звезде шоу-бизнеса, пишет агентство городских новостей «Москва».

При этом Левкин отметил, что не располагает информацией о том, что Бари Алибасов впал в кому. По словам певца, все, что ему известно, это данные о тяжелом состоянии продюсера.

Напомним, в НИИ имени Склифосовского Алибасов попал накануне после несчастного случая. По ошибке он выпил жидкость для промывки труб и получил тяжелый ожог пищевода.