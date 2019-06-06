Сергей Минаев извинился за распространение информации о смерти Алибасова

В настоящее время продюсер впал в кому.

Известному российскому писателю Сергею Минаеву пришлось извиняться за то, что он написал о кончине продюсера Бари Алибасова.

«Простите, я увидел сообщения о смерти Алибасова и написал об этом у себя, — отметил в Сети писатель. — Я приношу свои извинения родственникам и близким Бари Алибасова.

Напомним, по проверенной информации дела у Бари Каримовича, действительно крайне серьезные – из-за перенесенных в прошлом болезней он впал в кому. Между тем, несчастный случай, произошедший с продюсером, породил целую волну слухов об отравлении Алибасова, которые впрочем, не нашли своего подтверждения.

Накануне продюсер перепутал бутылки, стоящие у раковины, и вместо сока выпил жидкость для прочистки труб. Поняв, что произошло, Алибасов сам вызвал «скорую».