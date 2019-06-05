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Бари Алибасов впал в кому

По информации СМИ, сказались осложнения от серьезных заболеваний, которые продюсер перенес еще давно.

Бари Алибасов впал в кому
Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Сети появилась информация о том, что 71-летний продюсер Бари Алибасов впал в кому. На данный момент медики оценивают его состояние как крайне тяжелое. А причинами ухудшения самочувствия звезды российского шоу-бизнеса называют осложнения тяжелых заболеваний, которые Бари Каримович подхватил еще много лет назад, сообщает Telegram-канал Mash. Хотя еще несколько часов назад продюсер был в сознании. Он все понимал, самостоятельно дышал, но голоса у Бари из-за ожога дыхательных путей не было.

Кстати, совсем недавно общественность переполошила сообщение о смерти продюсера, однако ее опровергли родные Алибасова, тяжело переживающие несчастье, случившееся с ним. Особенно трудно приходится супруге 80-летней актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, которой сразу после случившегося ЧП с мужем самой потребовалась медицинская помощь.

Напомним, накануне Бари Алибасов вместо сока по ошибке выпил жидкость для промывки труб. Продюсер просто перепутал оранжевые бутылки, стоявшие возле раковины.

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Бари Алибасов впал в кому
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