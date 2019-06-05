Лолиту обязали выплатить 720 тысяч за коммунальные услуги

Лолита регулярно ведет судебные тяжбы с ТСЖ. В 2015 году певица смогла отстоять свои интересы, однако на этот раз она проиграла в суде. За неуплату коммунальных услуг артистке придётся выплатить долг и пени в размере 720000 рублей.

«А как так получается, что у меня неотапливаемый паркинг, и представитель противной во всех смыслах стороны от ТСЖ говорит под запись в суде, что да, это незаконно, но у нас такая практика», — возмутилась Лолита Милявская.

Певица готова бороться за свои права вплоть до Верховного Суда. Она заявила, что первоначально представители ТСЖ потребовали у неё более миллиона рублей, в суде подали иск на 800000 рублей, а судья постановила заплатить уже 720000 рублей.

Противостояние ТСЖ вымотало певицу, так как разбирательство она совмещает с репетициями. По словам Лолиты, истцы не предоставили документы, по которым можно проверить достоверность начислений.