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Лолиту обязали выплатить 720 тысяч за коммунальные услуги

Певица проиграла суд ТСЖ.

Лолиту обязали выплатить 720 тысяч за коммунальные услуги
Лолита. фото: globallookpress

Лолита регулярно ведет судебные тяжбы с ТСЖ. В 2015 году певица смогла отстоять свои интересы, однако на этот раз она проиграла в суде. За неуплату коммунальных услуг артистке придётся выплатить долг и пени в размере 720000 рублей.

«А как так получается, что у меня неотапливаемый паркинг, и представитель противной во всех смыслах стороны от ТСЖ говорит под запись в суде, что да, это незаконно, но у нас такая практика», — возмутилась Лолита Милявская.

Певица готова бороться за свои права вплоть до Верховного Суда. Она заявила, что первоначально представители ТСЖ потребовали у неё более миллиона рублей, в суде подали иск на 800000 рублей, а судья постановила заплатить уже 720000 рублей.

Противостояние ТСЖ вымотало певицу, так как разбирательство она совмещает с репетициями. По словам Лолиты, истцы не предоставили документы, по которым можно проверить достоверность начислений.

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Лолиту обязали выплатить 720 тысяч за коммунальные услуги
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