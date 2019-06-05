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Алибасов жив! Продюсера похоронили раньше времени

Создатель группы «На-На» остается в реанимации.

Алибасов жив! Продюсера похоронили раньше времени
Бари Алибасов. фото: globallookpress

В СМИ появилась информация, что 5 июня ушел из жизни Бари Алибасов в возрасте 71 года. Якобы он не дожил до дня рождения один день. Информацию опроверг пресс-секретарь артиста. Продюсер остается в реанимации института имени Склифосовского.

Основатель группы «На-На» 4 июля занимался очисткой труб в душевой кабине. Алибасов выпил вместо лимонада очищающую жидкость. В результате он получил ожоги пищевода максимальной четвертой степени. Продюсер смог вызвать скорую помощь.

Бари Алибасов остается в стабильно тяжелом состоянии. Врачи не пускали в реанимацию родных и близких, однако супруга Лидия Федосеева-Шукшина смогла пробраться в палату к мужу. Станислав Садальский обвинял внучку Федосеевой-Шукшиной в отравлении продюсера, однако Анна Трегубенко опровергла его слова.

Пресс-секретарь Бари Алибасова опроверг сообщения прессы о смерти продюсера. Вадим Горжанкин назвал слухи «бредом». Он не знает, откуда появились новости о скоропостижной смерти его подопечного.

«У меня уже знаете, сколько звонков? Но это бред все! У нас завтра с утра будет нормальное, полноценное заявление о его состоянии», — заявил Вадим Горжанкин телеканалу 360.

 

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Алибасов жив! Продюсера похоронили раньше времени
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