НОВОСТИ

Галкин впервые за долгое время опубликовал фото с Пугачевой

Пародист довольно редко показывает свою супругу в Instagram.

Галкин впервые за долгое время опубликовал фото с Пугачевой
Максим Галкин и Алла Пугачева. фото: globallookpress

Максим Галкин ежедневно радует подписчиков в Instagram подробностями звездной жизни. Он часто публикует фото и видео своих детей Гарри и Лизы, а также окрестности замка в деревне Грязь. Его супруга Алла Пугачева не любит появляться на снимках мужа. Совместное фото супругов – большая редкость в соцсети.

Поводом для нового снимка стал светский вечер. Максим Галкин и Алла Пугачева выбрали полностью черную одежду для мероприятия. «Вчера на дне рождения», — подписал пародист фото.

Речь идет о дне рождения ресторана «Кафе Пушкинъ». Заведение празднует 20-летие. Элитный ресторан в разные годы принимал Уилла Смита, Анджелину Джоли, Билла Клинтона и других звезд. На мероприятие также прибыли Валерия и Иосиф Пригожин, Константин Эрнст с женой, Владимир Познер, Андрей Малахов.

Подписчикам понравилось атмосферное черно-белое фото. Фанаты заметили, как Максим Галкин и Алла Пугачева хорошо смотрятся вместе. Оценила фото «сердечком» и сама Пугачева.

«Явно у вас сад с молодильными яблочками», «Макс, вы отличный стимулятор для Аллы Борисовны! Всегда в форме и на позитиве!», «Ваша пара и семья самая лучшая», «Как вы красиво смотритесь», «Что бы ни говорили, а счастье не скроешь», — написали в комментариях.

Вам может быть интересно:

Киркоров одним словом описал слухи о строительстве особняка Галкиным Садальский присоединился к критике программы «Познер» с участием Галкина «И без очков неплохо нарисовала»: Галкин оценил художественное дарование жены

Тэги:

Алла Пугачева и Максим ГалкинМаксим Галкин последние новостиновое фото
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Галкин впервые за долгое время опубликовал фото с Пугачевой
Интересно?
Поделись с друзьями: