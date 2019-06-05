Галкин впервые за долгое время опубликовал фото с Пугачевой

Пародист довольно редко показывает свою супругу в Instagram.

Максим Галкин ежедневно радует подписчиков в Instagram подробностями звездной жизни. Он часто публикует фото и видео своих детей Гарри и Лизы, а также окрестности замка в деревне Грязь. Его супруга Алла Пугачева не любит появляться на снимках мужа. Совместное фото супругов – большая редкость в соцсети.

Поводом для нового снимка стал светский вечер. Максим Галкин и Алла Пугачева выбрали полностью черную одежду для мероприятия. «Вчера на дне рождения», — подписал пародист фото.

Речь идет о дне рождения ресторана «Кафе Пушкинъ». Заведение празднует 20-летие. Элитный ресторан в разные годы принимал Уилла Смита, Анджелину Джоли, Билла Клинтона и других звезд. На мероприятие также прибыли Валерия и Иосиф Пригожин, Константин Эрнст с женой, Владимир Познер, Андрей Малахов.

больше по теме Галкин показал роскошный сад на территории своего замка Около 1 гектара земли принадлежит супругу Аллы Пугачевой в деревне Грязь.

Подписчикам понравилось атмосферное черно-белое фото. Фанаты заметили, как Максим Галкин и Алла Пугачева хорошо смотрятся вместе. Оценила фото «сердечком» и сама Пугачева.

«Явно у вас сад с молодильными яблочками», «Макс, вы отличный стимулятор для Аллы Борисовны! Всегда в форме и на позитиве!», «Ваша пара и семья самая лучшая», «Как вы красиво смотритесь», «Что бы ни говорили, а счастье не скроешь», — написали в комментариях.