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Разин не верит в версию Садальского об отравлении Алибасова

Родственники Федосеевой-Шукшиной не способны на такой поступок, считает продюсер.

Разин не верит в версию Садальского об отравлении Алибасова
Андрей Разин / Global Look Press

Вечером 4 июня пришла пугающая новость — Бари Алибасова откачивают после того, как он случайно выпил жидкость для прочистки труб. Состояние продюсера было настолько тяжелым, что первую помощь ему оказали прямо на месте, а на подмогу обычным медикам подъехали еще и токсикологи.

Основатель группы «На-На» перепутал напитки и вместо сока выпил опасную жидкость. Свою версию случившегося сразу же высказал актер Станислав Садальский. По его словам, Алибасова могли отравить родственники его жены — Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Коллега и друг Бари Алибасова, Андрей Разин, не верит слухам об отравлении музыканта. Об этом он сказал в интервью порталу Teleprogramma.pro. Создатель группы «Ласковый май» считает, что семья Федосеевой-Шукшиной не способна на такое зверство.

«Стас Садальский высказал свою версию, что это могло быть умышленное отравление. Не хотел бы в это верить, потому что я знаю семью Шукшиных именно с хорошей стороны», — отметил Разин.

Он также добавил, что готов поддержать семью Алибасова и организовать сбор денег среди артистов и музыкантов на лечение Бари Каримовича.

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Андрей РазинБари АлибасовБари Алибасов отравлениеСтас Садальский
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Разин не верит в версию Садальского об отравлении Алибасова
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