«Пойду повешусь»: Чехова отреагировала на обвинения в полноте

Телеведущая в очередной раз стала объектом критики в Сети.

Анфиса Чехова — известная телеведущая, звезда Instagram и просто счастливая мама. Однако, как и все знаменитости, она сталкивается не только с комплиментами, но и со злостной критикой в Сети.

Чехова — обладательница пышных форм, которые привлекают мужчин и зачастую вызывают зависть у женщин. Периодически телеведущую обвиняют в полноте. Так, и в этот раз, она опубликовала короткий видеоролик в Instagram, где позирует в платье-рубашке. Сразу нашлись те, кто посчитал, что звезде телеэкранов нужно похудеть.

«Поправилась», «На худенькой рубашка эта сидела бы идеально», «Платье полнит», «Анфиса, не в обиду… но подраздалась немного», — написали интернет-пользователи в комментариях.

На последнее сообщение Чехова решила ответить в свойственной ей манере. «Пойду повешусь». А следом добавила: «Пойду пирог заточу, уговорили».

больше по теме Анфиса Чехова объяснила, почему балует своего сына Телеведущая призвала подписчиков своей страницы в Instagram выйти за рамки стереотипов и не стесняться любить своих детей.

Многие поклонники стали защищать любимую телеведущую, отмечая, что она прекрасно выглядит и нравится мужчинам.

Отметим, несмотря на далеко не модельную фигуру, Анфиса Чехова не стесняется публиковать в Instagram фотографии в купальниках и даже топлес.