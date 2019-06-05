НОВОСТИ

«Пойду повешусь»: Чехова отреагировала на обвинения в полноте

Телеведущая в очередной раз стала объектом критики в Сети.

«Пойду повешусь»: Чехова отреагировала на обвинения в полноте
Анфиса Чехова / Global Look Press

Анфиса Чехова — известная телеведущая, звезда Instagram и просто счастливая мама. Однако, как и все знаменитости, она сталкивается не только с комплиментами, но и со злостной критикой в Сети.

Чехова — обладательница пышных форм, которые привлекают мужчин и зачастую вызывают зависть у женщин. Периодически телеведущую обвиняют в полноте. Так, и в этот раз, она опубликовала короткий видеоролик в Instagram, где позирует в платье-рубашке. Сразу нашлись те, кто посчитал, что звезде телеэкранов нужно похудеть.

«Поправилась», «На худенькой рубашка эта сидела бы идеально», «Платье полнит», «Анфиса, не в обиду… но подраздалась немного», — написали интернет-пользователи в комментариях.

Комментарии
https://www.instagram.com/achekhova/

На последнее сообщение Чехова решила ответить в свойственной ей манере. «Пойду повешусь». А следом добавила: «Пойду пирог заточу, уговорили».

Многие поклонники стали защищать любимую телеведущую, отмечая, что она прекрасно выглядит и нравится мужчинам.

Отметим, несмотря на далеко не модельную фигуру, Анфиса Чехова не стесняется публиковать в Instagram фотографии в купальниках и даже топлес.

Вам может быть интересно:

Билан ответил на самый популярный вопрос о личной жизни Поклонников насторожили новые фотографии певицы Елки Наталья Подольская показала модное платье с цветочным принтом

Тэги:

InstagramАнфиса ЧеховаАнфиса Чехова фотополнота
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Пойду повешусь»: Чехова отреагировала на обвинения в полноте
Интересно?
Поделись с друзьями: