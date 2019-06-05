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Ирина Меладзе рассказала, как пыталась встретиться с Джанабаевой

Первая жена музыканта хотела выяснить с ней отношения.

Ирина Меладзе рассказала, как пыталась встретиться с Джанабаевой
Альбина Джанабаева/globallookpress.com

Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала, что очень хотела встретиться с Альбиной Джанабаевой, когда узнала, с кем изменяет ей муж. При этом женщина отметила, что сам музыкант не решился назвать имя любовницы. Это сделала ее подруга.

Жена Меладзе рассказала о беседе с Джанабаевой/globallookpress.com

«Для меня, конечно, имя Альбины Джанабаевой стало неожиданным. С учетом еще и того, что я поздравляла ее с рождением сына за несколько лет до этого. Как потом стало понятно, это был сын Валеры. Я не та жена, которая ездит в туры за мужем. Соперницей ее никогда не считала. Комплекса неполноценности перед ней у меня не было. Я захотела поговорить с ней. Сказала, чтобы она обозначила время и место. Задачи вцепиться при встрече ей в волосы не ставила. Хотелось просто посмотреть ей в глаза. Я даже не знала, что буду спрашивать у нее при встрече. Но мне очень хотелось понять, с кем я имею дело», – заявила Ирина Меладзе.

Но певица встретиться отказалась, пишет Dni.ru. Как отметила Ирина Меладзе, успех, деньги и слава еще не сделали лучше ни одного человека. В том числе и ее бывшего мужа. «Когда душа живет в комфорте – она разрушается. Я много лет слушала комплименты, какая я счастливая в браке. Это сыграло злую шутку. Уровень всенародной любви в какой-то момент лег Валере на плечи и стал непомерным грузом. Он не справился с этим давлением», – заметила она.

Как считает Ирина, ей сейчас легче, чем Валерию. Она уверена, что он много раз прокручивал в голове то, что случилось, и не находил объяснения. «Я убрала этот эпизод из своей жизни, как бы тяжело мне ни было. Сейчас у меня другая жизнь», – отметила первая супруга Меладзе.

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Тэги:

Альбина ДжанабаеваВалерий МеладзеИрина МеладзеПрограмма "Судьба человека"
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Ирина Меладзе рассказала, как пыталась встретиться с Джанабаевой
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