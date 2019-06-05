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Диетолог Алибасова объяснила, как продюсер перепутал напиток

По словам Марият Мухиной, продюсер тайком решил выпить лимонад, но перепутал его со средством для прочистки труб.

Диетолог Алибасова объяснила, как продюсер перепутал напиток
Бари Алибасов. фото: globallookpress

4 июля Бари Алибасов получил ожог пищевода. Продюсер смог сам себе вызвать скорую. Сейчас врачи занимаются здоровьем звезды в реанимационном центре института Склифосовского. Медики оценивают состояние как тяжелое – Алибасов получил ожог пищевода четвертой степени.

Диетолог звезды Марият Мухина подробно рассказала, как случилась трагедия. Бари Алибасов остался дома один и занялся прочисткой труб в душевой кабине. Федосеева-Шукшина уехала по делам. Диетолог следила, чтобы Алибасов не пил много сладких напитков, но продюсер не удержался и купил себе лимонад.

По словам Мухиной, Бари Алибасов случайно взял вместо напитка средство по очистке труб. Одного глотка кислоты достаточно, чтобы получить серьезные ожоги. Продюсер сам смог вызвать скорую, но теперь он не может говорить.

«После случившегося Шукшину саму вчера откачивали. Ей было плохо, потому что в ее семье случилась трагедия. Это несчастье — чистая случайность, такие бытовые вещи могут произойти с каждым человеком из-за элементарной неосторожности», — сказала Марият Мухина корреспонденту портала Teleprogramma.pro.

Диетолог верит, что у Алибасова хорошее здоровье, и он пойдет на поправку. Федосеева-Шукшина смогла пробраться к нему в палату, хотя туда никого не пускают. День рождения 6 июня продюсер встретит в реанимации.

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Диетолог Алибасова объяснила, как продюсер перепутал напиток
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