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Ирина Меладзе предчувствовала уход мужа

Разговор с супругом состоялся после премии «Муз-ТВ».

Ирина Меладзе предчувствовала уход мужа
Валерий Меладзе/globallookpress.com

Первая жена музыканта Валерия Меладзе Ирина рассказала в эфире программы «Судьба человека», как муж сообщил ей об измене. Это произошло наутро после вручения премии «Муз-ТВ» в 2006 году. «Определенные предпосылки были и ранее. Валера говорил, что у него проблемы в бизнесе, в банке. Уходил от разговора. Я видела его депрессивное состояние. На премии «Муз-ТВ» он повел себя неправильно. Утром состоялось выяснение отношений. Он мне честно признался в изменах. При этом имени женщины не сказал», — заявила Ирина Меладзе.

Меладзе признался жене в изменах/globallookpress.com

При этом она отметила, что к тому времени всем сердцем приклеилась к своему мужу, которого в первые годы совместной жизни не могла полюбить по-настоящему. Ирина начала анализировать, какие ошибки она совершила. Как она считает, сработал так называемый закон бумеранга. Она ранее говорила супругу, что полюбит его только со временем, а теперь он неожиданно разлюбил ее.

Ирина призналась, что всю совместную жизнь ее не покидало чувство, что они с Меладзе рано или поздно разойдутся. Правда, она считала, что причиной станет смерть любимого мужчины. «У меня все время была какая-то непонятная душевная тоска, что я остаюсь одна. Как будто мы дойдем до определенной точки, и я провожу его первая. Вслух этого я никогда не произносила. Но я знала, что он уйдет. Правда, не думала, что к другой», — заявила мать троих детей от Валерия Меладзе.

После расставания, как она отметила, у нее не было сил жить дальше, но она собрала волю в кулак. Ирина в итоге нашла спасение в религии и вере.

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Тэги:

Альбина ДжанабаеваВалерий МеладзеИрина МеладзеПрограмма "Судьба человека"
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Ирина Меладзе предчувствовала уход мужа
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