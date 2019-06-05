Поклонников насторожили новые фотографии певицы Елки

Певица Елка любит удивлять поклонников. Так, в конце прошлого года она поэкспериментировала со своим образом, став на время блондинкой, а совсем недавно артистка набила новую большую татуировку.

В этот раз Елизавета Иванцив — именно так на самом деле зовут певицу — опубликовала на своей странице в Instagram кадры из атмосферной фотосессии, где она предстала в необычном космическом образе. Автором съемки стал молодой фотограф Игорь Клепнев.

Некоторые поклонники оценили оригинальный стиль любимой певицы, но нашлось и немало тех, кого в буквальном смысле слова испугали новые снимки Елки. Поклонники отметили, что певица заметно похудела, пишет портал «Актуальные новости».

«Не нужно уходить в образ Ж. Агузаровой…», «Ужастик», «Она меня пугает иногда», «Что за ужас. Ёлка. Скажи, что это не ты», «Немного на раннего Marilyn Manson похоже)))», «Очень худая», «Что за ужас?», «Восставшие из ада», «Фотки ужас, ушла, заплакала», — отметили подписчики в комментариях.

Елка в свою защиту сказала, что она не боится пробовать новые, нетипичные для себя образы.