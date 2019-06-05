Меладзе вспомнила слова мужа перед уходом к Джанабаевой

Валерий заявил жене, что не может стать тем человеком, которого она всю жизнь из него лепила.

Первая жена певца Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» вспомнила, как супруг объяснял ей причины расставания. «Он сказал, что никогда не сможет стать для меня человеком, которого я из него лепила. Также Валера сказал, что никогда не сможет дать мне того, что я требовала. Он мне прямо сказал, что мне подойдет другой мужчина для жизни», — заявила Ирина Меладзе.

Первая супруга музыканта отметила, что тогда еще не до конца понимала, что в жизни мужа есть другая женщина. Позже выяснилось, что супруг за спиной Ирины несколько лет встречался с певицей Альбиной Джанабаевой и у них даже есть совместный сын.

больше по теме Первая жена Меладзе не может навещать могилу их сына Ирина Меладзе поделилась своими переживаниями с Борисом Корчевниковым в эфире программы «Судьба человека».

Ирина Меладзе также вспомнила, как произошел перелом в карьере Меладзе.

«В 1994 году Алла Пугачева пригласила Валеру на «Рождественские встречи». Я поняла, что нам пора перебираться в Москву. У нас было общее дело, и я отдавала себе отчет, что каждый несет свою роль. Валере требовалось движение вперед. Никакой негативной реакции при переезде у меня не было», — сказала она.

Как призналась Ирина Меладзе, она с трудом привыкала к Москве и жизни в мегаполисе. Супруга музыканта по несколько недель не появлялась на улице, уделяя все внимание старшей дочери, которая в те годы часто болела.