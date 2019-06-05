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Федосеева-Шукшина не отходит от постели Алибасова в больнице

Супруга продюсера дежурит у койки мужа.

Федосеева-Шукшина не отходит от постели Алибасова в больнице
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина/globallookpress.com

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, которой уже 81 год, не отходит от кровати Бари Алибасова. Продюсер группы «На-На» находится в реанимации в тяжелом состоянии. В распоряжение канала «РЕН-ТВ» попал кадр, на котором видно, как актриса держит мужа за руку. Отметим, что Федосеева-Шукшина и Алибасов сыграли свадьбу в прошлом году.

Алибасов по-прежнему находится в реанимации. Фото: globallookpress.com

Бари Алибасов попал в реанимацию после того, как выпил по ошибке жидкость для очистки труб. Он перепутал ее с соком, успев сделать большой глоток. Щелочь разъела дыхательные пути, из-за чего продюсер сейчас испытывает серьезные проблемы. Он получил сильнейший химический ожог.

Между тем появились первые версии того, каким образом Алибасов мог перепутать напиток. К примеру, актер Станислав Садальский не исключил, что к отравлению Алибасова могла быть причастна внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна Трегубенко. Девушка несколько лет назад продала квартиру бабушки без ее ведома. Из-за этого в семье случился скандал.

Бари Алибасов сразу после свадьбы с актрисой заявил, что для него очень важно, чтобы в семье Шукшиной наступил мир. Он отмечал, что сделает все возможное, чтобы помирить родственников.

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Бари АлибасовЛидия Федосеева-ШукшинаСтанислав Садальскийтяжелое состояние
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Федосеева-Шукшина не отходит от постели Алибасова в больнице
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