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Ивлеева опубликовала новое фото с Элджеем из путешествия

Пара отдыхает в одной из зарубежных стран.

Ивлеева опубликовала новое фото с Элджеем из путешествия
Настя Ивлеева / www.instagram.com/_agentgirl_/

Анастасия Ивлеева и Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) встречаются больше года, однако они предпочитают не афишировать свои отношения, чтобы избежать сплетен и слухов. Совместные фотографии пары также можно довольно нечасто увидеть на их страницах в Instagram.

Однако на днях телеведущая заинтриговала поклонников, опубликовав видео из аэропорта и отметив на нем Элджея. При этом Ивлеева написала, что она летит в медовый месяц. Неужели блогер и музыкант успели пожениться? Этим вопросом сразу задались многочисленные фанаты. Кроме того, несколько месяцев назад Настя случайно «засветила» в Instagram помолвочное кольцо с крупным бриллиантом.

Сейчас пара отдыхает в одной из зарубежных стран, однако где именно — ни музыкант, ни телеведущая не раскрывают. Но, судя по всему, у них все хорошо.

В среду, 5 июня, Ивлеева решила опубликовать на своей странице в соцсети Instagram редкую совместную фотографию с возлюбленным. Никакой подписи, кроме поцелуя, она к снимку не оставила.

Менее чем за час фотография двух звезд российского шоу-бизнеса набрала свыше 720 тысяч лайков и более 4 тысяч комментариев.

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Ивлеева опубликовала новое фото с Элджеем из путешествия
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