Милонов назвал новый клип Шнурова «бездарной выходкой»

Новый ролик эпатажной группы «Ленинград» вызвал негативную реакцию Виталия Милонова. Как заявил парламентарий, клип на композицию «i_$uss» бесталанен и не имеет никакого отношения к русскому искусству.

Сюжет клипа рассказывает о приключениях девушки, находящейся под воздействием запрещенных веществ. В ночном клубе она встречает незнакомца с внешностью Иисуса Христа. Видеоряд нового творения Шнурова наполнен различными отсылками к библейским сюжетам, но создатели видео подчеркивают, что никоим образом не хотят оскорбить чувства верующих.

«Это бездарная выходка, это антирусское искусство. Шнуров – последователь Павленского, который приколачивал мошонку к брусчатке на Красной площади», – цитирует возмущенного депутата Госдумы сайт Ura.ru.

Напомним, это не первый конфликт Милонова и Шнурова. Православный активист и ранее критиковал музыканта за его творчество, называя его «отрыжкой пивника». Свои нападки, отмечает «Пятый канал», депутат объясняет свободой слова и не собирается сдаваться.

Фронтмен «Ленинграда», в свою очередь, посвятил политическому деятелю не один ироничный стих, а разгоревшийся конфликт, продолжающийся годами, решил вывести в правовое поле. Недавно адвокат Шнура подал обращение в комиссию Госдумы по этике. Юрист попросил проверить высказывания политика, касающиеся профессиональной деятельности музыканта.