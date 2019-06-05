НОВОСТИ

Меган Маркл «избавила» принца Гарри от неугодных ей друзей

По настоянию жены герцог Сассекский разорвал отношения с приятелями.

Меган Маркл «избавила» принца Гарри от неугодных ей друзей
Меган Маркл верховодит в отношениях с принцем Гарри. Фото: globallookpress.com

После женитьбы на Меган Маркл круг общения принца Гарри заметно изменился. Можно понять, почему герцог Сассекский неожиданно прекратил общение со своей лучшей подругой Натали Пинкхэм. Возможно, молодая супруга просто ревновала его к приятельнице. Но недавно стало известно, что принц, некогда слывший душой веселых компаний, лишился всех друзей, которые чем-то не угодили его избраннице.

Меган уверена, что некоторые знакомые «плохо влияют» на мужа. Как рассказали в окружении королевской пары, после свадьбы по настоянию жены Гарри порвал с одним из ближайших друзей детства. Самый верный и преданный товарищ, который всеми силами выгораживал принца после скандального инцидента в Лас-Вегасе, больше не является желанным гостем в его поместье.

«Их дружба была действительно очень крепкой, но теперь во всем верховодит Меган. Она избавилась от них всех», — сообщила бывшая модель Лиззи Канди, лично знакомая с Маркл и друзьями Гарри с 2013 года.

Напомним, в 2012 году в Интернет попали непристойные фотографии внука Елизаветы II. На снимках принц, на котором из одежды одно лишь украшение на шее, «отрывается» на вечеринке в пятизвездочном лас-вегасском отеле. Номер был полон друзей и молодых девушек, которым наследник английской короны предлагал сыграть в «голый» бильярд.

Качество кадров было крайне низким, но Гарри безошибочно идентифицировали именно по висевшему на шее медальону. Многие посчитали случившееся настоящим позором для британской королевской семьи.

По материалам издания Mirror и «Пятого канала».

Вам может быть интересно:

«Никакого пластика!»: принц Гарри предъявил необычное требование к персоналу отеля Меган Маркл и принц Гарри лишились единственной помощницы в уходе за ребенком Принц Гарри не взял Меган Маркл на свадьбу Леди Виндзор

Тэги:

Mеган Маркл последние новостиБританская королевская семьяМеган Марклпринц ГарииПринц Гарри последние новости
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Меган Маркл «избавила» принца Гарри от неугодных ей друзей
Интересно?
Поделись с друзьями: