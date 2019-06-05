Меган Маркл «избавила» принца Гарри от неугодных ей друзей

После женитьбы на Меган Маркл круг общения принца Гарри заметно изменился. Можно понять, почему герцог Сассекский неожиданно прекратил общение со своей лучшей подругой Натали Пинкхэм. Возможно, молодая супруга просто ревновала его к приятельнице. Но недавно стало известно, что принц, некогда слывший душой веселых компаний, лишился всех друзей, которые чем-то не угодили его избраннице.

Меган уверена, что некоторые знакомые «плохо влияют» на мужа. Как рассказали в окружении королевской пары, после свадьбы по настоянию жены Гарри порвал с одним из ближайших друзей детства. Самый верный и преданный товарищ, который всеми силами выгораживал принца после скандального инцидента в Лас-Вегасе, больше не является желанным гостем в его поместье.

«Их дружба была действительно очень крепкой, но теперь во всем верховодит Меган. Она избавилась от них всех», — сообщила бывшая модель Лиззи Канди, лично знакомая с Маркл и друзьями Гарри с 2013 года.

Напомним, в 2012 году в Интернет попали непристойные фотографии внука Елизаветы II. На снимках принц, на котором из одежды одно лишь украшение на шее, «отрывается» на вечеринке в пятизвездочном лас-вегасском отеле. Номер был полон друзей и молодых девушек, которым наследник английской короны предлагал сыграть в «голый» бильярд.

Качество кадров было крайне низким, но Гарри безошибочно идентифицировали именно по висевшему на шее медальону. Многие посчитали случившееся настоящим позором для британской королевской семьи.

По материалам издания Mirror и «Пятого канала».