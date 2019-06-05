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Садальский подозревает внучку Федосеевой-Шукшиной в отравлении Алибасова

Он считает, что Анна Трегубенко может быть причастна к произошедшей странной истории.

Садальский подозревает внучку Федосеевой-Шукшиной в отравлении Алибасова
Станислав Садальский/globallookpress.com

Актер Станислав Садальский не остался в стороне от отравления химикатами продюсера группы «На-На» Бари Алибасова. В Instagram он высказал свою точку зрения, кто может быть к этому причастен. Как отметил Садальский, в последние годы они с Бари практически не общались, но ему очень за него обидно.

«Не удивлюсь если стакан с отравой ему поднесла внучка Лиды, Анечка с Фреей. Такие спиногрызы, сами не могут заработать. Тольку рвут на части бабку, чтобы им пусто было. Выздоравливай друг, хоть и бывший. Мы ещё повоюем», — заявил Станислав Садальский.

Отметим, что Бари Алибасов выпил по ошибке жидкость для очистки труб. Он перепутал ее с соком и сделал большой глоток. В данный момент продюсер группы «На-На» находится в реанимации. Врачи оказывают ему необходимую помощь.

Анна Трегубенко, внучка актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, жены Бари Алибасова. Несколько лет назад она продала квартиру без ведома своей звездной бабушки. По этому поводу был жуткий скандал. Впрочем, сейчас в семье Лидии Федосеевой-Шукшиной воцарился мир. Причем руку к этому приложил именно Бари Алибасов. Сразу после женитьбе на актрисе он сказал, что его главная цель помирить ее близких, что ему в какой-то мере удалось.

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Бари АлибасовЛидия Федосеева-ШукшинаСтанислав Садальский
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Садальский подозревает внучку Федосеевой-Шукшиной в отравлении Алибасова
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