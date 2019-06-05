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Утяшева перестала скрывать лицо подросшего сына Роберта

Ведущая проекта «Танцы» на ТНТ опубликовала в Instagram свежий видеоролик с участием 6-летнего сына.

Утяшева перестала скрывать лицо подросшего сына Роберта
Ляйсан Утяшева (Фото: Globallookpress.ocm)

Гимнастка Ляйсан Утяшева на личной страничке в Instagram опубликовала свежий видеоролик со своими наследниками: 6-летним сыном Робертом и 4-летней дочкой Софией. И если малышку родители снимали исключительно со спины, то личико мальчика скрывать не стали. В кадре Роберт танцевал вместе с сестренкой, исполняя импровизированную песенку. В ролике также отметился и резидент Comedy Club Павел Воля.

«Всем деткам посвящается. От наших деток вашим деткам. Будьте здоровы. Балуйтесь и веселитесь. Песня от Роберта Воли», — произнесла Утяшева.

Телеведущая довольно редко рассказывает о воспитании наследников. Раньше избранница Павла Воли не показывала личико сына. В мае мальчику исполнилось шесть лет.

«Я стараюсь правильно распределять съемки и рабочие активности, от чего-то могу запросто отказаться, если это идет в ущерб семье. Например, у нас с Пашей есть железное правило: новый год мы отмечаем дома вместе с детьми. Какие бы гонорары ни предлагали», — приводит woman.ru слова Ляйсан Утяшевой.

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Утяшева перестала скрывать лицо подросшего сына Роберта
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