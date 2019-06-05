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Первая жена Меладзе рассказала о смерти их сына

Ирина стала гостьей программы «Судьба человека», где и поделилась ужасной трагедией своей жизни: мальчик умер на десятый день после рождения.

Первая жена Меладзе рассказала о смерти их сына
Валерий Меладзе с женой/globallookpress.com

Первая жена певца Валерия Меладзе Ирина стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у журналиста Бориса Корчевникова она рассказала о страшной трагедии, которая случилась с ней и мужем, когда они были еще совсем молодыми. В марте они расписались, а уже в феврале, меньше, чем через год, у них появился первенец. Мальчик не прожил и месяца. Он умер на десятый день после рождения.

Ирина Меладзе вспомнила, как умер их сын/globallookpress.com

«Это какая-то мистическая история. В последние дни перед родами я легла спать здоровой, а проснулась с температурой. Мне потом врач сказал, что это была реакция нервной системы организма на начало родов. Нужно было выпить обычную таблетку парацетамола и все было бы нормально. Но я в те годы была дремучая. Мне с детства вдолбили, что таблетки беременным противопоказаны», — сказала она.

По словам Ирины Меладзе, температура у нее поднялась до 38 градусов. Она свернулась дома клубочком и плакала. Потом начались схватки, и она пешком пошла в роддом. «Валера с Костей отсутствовали в городе. Они как раз уехали записывать первый диск. К тому же Валера дал мне какой-то неверный номер телефона. Это были адские десять дней моей жизни после рождения ребенка. Я была в больнице одна. Выла, как белуга», — заявила женщина.

По словам Ирины, за десять дней она ни разу не взяла сына на руки. Он находился в реанимации. «Я придумала молитву. Считала, что если прочитаю ее 50 раз, то наш сынок обязательно поправится. Верила, что господь меня услышит. Мне казалось, что все будет хорошо. Потом врач мне сказал, что если бы ребёнок остался жив, то был бы инвалидом. В течение пяти дней у него были страшные судороги. А когда это происходит мозг погибает», — заявила Ирина Меладзе.

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Валерий МеладзеИрина МеладзеПрограмма "Судьба человека"
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Первая жена Меладзе рассказала о смерти их сына
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