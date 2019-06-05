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Последствия отравления: доктор наук высказался о здоровье Алибасова

Игорь Родин считает, что Алибасов вполне мог получить сильнейший внутренний ожог.

Последствия отравления: доктор наук высказался о здоровье Алибасова
Бари Алибасов/globallookpress.com

Доктор химических наук Игорь Родин заявил, что продюсер группы «На-На» Бари Алибасов, который употребил внутрь жидкость для промывки труб, очень серьезно рискует своим здоровьем. Дело в том, что необходимо выяснить, сколько он выпил отравляющего вещества. Если доза небольшая, то здоровье продюсера восстановят. Впрочем, если он употребил чересчур много жидкости, то может наступить даже летальный исход.

Как считает Родин, Алибасов вполне мог получить сильнейший ожог. При таком развитии сценария всю оставшуюся жизнь 71-летнему продюсеру придется питаться по трубочке. Дело в том, что основа жидкости для промывки труб – щелочь, которая сильно разъедает ткани. Ожоги очень плохо заживают.

Напомним, что Бари Алибасов оказался в больнице. По предварительным данным, он случайно выпил жидкость для промывки труб. У продюсера сильный ожог пищевода. Его сын чуть позже сказал, что врачи сейчас оказывают помощь отцу. При этом он уверяет, что здоровью Алибасова ничего не угрожает, сообщает «Пятый канал».

Отметим, что несколько дней назад продюсер принес извинения своему единственному сыну. Он заявил, что его заставили занять позицию его бывшей жены и поддержать девушку. Дело в том, что Алибасов развелся с супругой, которая осталась с маленьким ребенком на руках. Девушка собирается подавать на алименты. Как она сказала, Бари Алибасов-младший даже не приехал на выписку своего ребенка в роддом.

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Последствия отравления: доктор наук высказался о здоровье Алибасова
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