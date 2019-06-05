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Судебные приставы пытаются взыскать с Началовой долг в 50 тысяч рублей

Исполнительное производство было возбуждено еще 19 марта.

Судебные приставы пытаются взыскать с Началовой долг в 50 тысяч рублей
Юлия Началова/globallookpress.com

Судебные приставы пытаются взыскать долг с покойной певицы Юлии Началовой. Судя по данным из специализированной базы ФССП, певица должна 47016 рублей 90 копеек. Плюс с нее требуют исполнительный сбор в размере 3291 рубля 18 копеек. Известно, что исполнительное производство было возбуждено 19 марта, спустя три дня после смерти популярной исполнительницы. Сумма долга до сих пор не погашена.

Началова должна судебным приставам/globallookpress.com

Согласно базе ФСПП долг образовался из-за того, что незадолго до смерти певица неправильно припарковалась на одной из улиц столицы. Причем изначально сумма была равна 2500 рублей. С учетом того, что уже в течение нескольких месяцев долг никто не гасит, набежали проценты.

Скорее всего, в будущем штраф все-таки придется оплатить. Причем он ляжет на того человека, кто станет обладателем наследства. Через полгода в эти права должна вступить дочь Юлии Началовой Вера Алдонина. По закону родня, когда вступает в наследство получает долги, которые остались у покинувшего этот мир человека, сообщает «Комсомольская правда».

Добавим, что также на часть наследства певицы сейчас претендует хоккеист Александр Фролов. В свое время он дал исполнительнице 20 миллионов рублей. Стоимость квартиры, кстати, оценили в сто миллионов, так что после продажи денег вполне хватит, чтобы расплатиться с хоккеистом. Правда, сам Фролов ранее заявлял, что на имущество звезды он не претендует.

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Судебные приставы пытаются взыскать с Началовой долг в 50 тысяч рублей
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