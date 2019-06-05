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Валерия вспомнила судьбоносную встречу с Пригожиным в ресторане «Ваниль»

Певица и продюсер отпраздновали хрустальную свадьбу.

Валерия вспомнила судьбоносную встречу с Пригожиным в ресторане «Ваниль»
Валерия и Иосиф Пригожин/globallookpress.com

Певица Валерия в Instagram очень трогательно поздравила с хрустальной свадьбой своего супруга продюсера Иосифа Пригожина. Пара вместе уже на протяжении пятнадцати лет. 5 июня – их семейный праздник.

Певица вспомнила, что их судьбоносная встреча произошла более шестнадцати лет назад в ресторане «Ваниль». После нее они больше не расставались. «А может мы счастливы все это время и наша жизнь наполнена ароматом ванили, потому что познакомились в правильном месте? Любимый, ты самый лучший, и хорошо, что мы такие разные, хорошо, что спорим, но все-таки любим одно и то же, иначе все было бы не по-настоящему», — заявила исполнительница.

Валерия также сказала, что ей часто приходится слышать, что они с Пригожиным совершенно разные люди и не похожи. Как сказала она, душой они близнецы и сердцем тоже. А это для нее самое главное.

Отметим, что Валерия и Пригожин считаются одной из самых крепких пар в мире российского шоу-бизнеса. При этом не так давно продюсер рассказывал, что за его супругой в свое время ухаживал поп-король российской эстрады Филипп Киркоров. Однако Валерия не ответила тому взаимностью, предпочтя Пригожина. После этого Киркоров не раз отпускал обидны словечки в адрес продюсера. К примеру, он говорил, что тот предаст семью при первой возможности.

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Валерия вспомнила судьбоносную встречу с Пригожиным в ресторане «Ваниль»
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