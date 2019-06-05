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«Поздравления некстати»: Виктория Боня высказалась о своей беременности

По словам светской львицы, не нужно вводить людей в заблуждение.

«Поздравления некстати»: Виктория Боня высказалась о своей беременности
Виктория Боня/globallookpress.com

Модель Виктория Боня в Instagram прокомментировала слухи о своей возможной беременности. «Я не беременна! Драгоценные мои, спасибо за ваши поздравления, но они совсем некстати! Уже стали звонить журналисты моим родным и близким, звать их на передачи, тема которых моя «беременность»! Прошу, не вводите людей в заблуждение», — заявила она.

Отметим, что за последнее время сразу несколько изданий вышли с громкими заголовками, в которых утверждалось, что Виктория Боня ждет ребенка. Причем от кого она забеременела было не совсем понятно.

У телеведущей, как известно, есть дочь Анджела Летиция Смерфит, которая родилась в 2012 году. В те годы Виктория Боня жила с бизнесменом и миллионером Александром Смерфитом, с которым познакомилась за два года до этого в Москве. Этот союз через несколько лет распался. При этом Боня много раз отмечала, что смогла сохранить с отцом своего ребенка прекрасные отношения. Дочка примерно поровну времени проводит с отцом и матерью.

После расставания со Смерфитом в 2017 году Виктории Боне приписывали множество романов. Так какое-то время она жила с бизнесменом Пьером Андюраном. Впрочем, сейчас, судя по всему, Боня одинока. Она занимается выпуском своей линии одежды, которая продается по всему миру. Боня не раз подчеркивала, что способна сама себя прокормить. Она смогла полностью самореализоваться в этой жизни.

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Тэги:

Александр СмерфитВиктория Бонявозможная беременностьПьер Андюран
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«Поздравления некстати»: Виктория Боня высказалась о своей беременности
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